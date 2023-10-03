В ЕС хотят ввести единые правила перевозки ручной клади: что и когда изменится для туристов

В Европейском Союзе призывают сделать ручной багаж пассажиров бесплатным при условии соблюдения нужного веса и размера. Некоторые парламентарии считают, что авиакомпании намеренно не вносят в стоимость билета багаж, чтобы их услуги казались более выгодными.

Об этом пишет EuroNews. Совсем скоро оплата за ручную кладь может остаться в прошлом, ведь борьба за право пассажиров продолжается.

Комитет Европарламента по петициям принял резолюцию о гарантии авиакомпаний бесплатно провозить ручную кладь для пассажиров. В резолюции содержится призыв к 27 странам-членам ЕС выполнить решение Европейского суда, принятое еще в 2014 году. Голосование пройдет в Европарламенте в октябре.

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Взимание дополнительной платы за ручной багаж

В Брюсселе планируют разобраться с двумя основными проблемами: непоследовательными правилами компаний по ручной клади и некорректной рекламой, которая скрывает настоящие условия провоза багажа при покупке авиабилета.

В 2014 году Европейский суд постановил, что ручной багаж, отвечающий "умным" требованиям к размерам и весу, является частью авиаперевозки. Суд признал, что пассажиры не должны платить за провоз багажа дополнительно. Впрочем, это решение так и не было приведено в действие.

Новая резолюция рекомендует убрать дополнительную оплату. Кроме того, в документе, вынесенном на голосование, предлагается определить правильный размер и вес багажа. Но требования к ручной клади могут сильно отличаться, что будет создавать дополнительные неудобства для пассажиров, осуществляющих пересадку на рейсы различных авиакомпаний. ЕС также призывает компании к честности с пассажирами относительно предоставления информации о дополнительных расходах, таких как плата за выбор места.

Игры, в которые играют авиакомпании

Запрещение взимания платы за ручной багаж – всего лишь элемент большого пазла по упрощению процедуры продажи билетов в Европейском Союзе. В этом году Министерство по делам потребителей Испании начало расследование нескольких лоукостеров по поводу тарифов на провоз ручной клади. Проблема заключалась в том, что искусственное отделение сборов от стоимости билетов означает следуещее: перевозчики могут выглядеть более выгодно среди конкурентов, предлагая дешевые тарифы, не отражающие реальной цены.

Таким образом, по словам испанских чиновников, пассажиров обманывают: предложение не так выгодно, как кажется. К тому же существуют опасения, что поисковые системы могут отдавать предпочтение авиакомпаниям, рекламирующим сверхнизкие тарифы. "Низкобюджетные авиакомпании зарабатывают на том, что скрывают доплату за провоз ручной клади на протяжении всего процесса покупки", – заявил депутат Европарламента от Испании Жорди Каньяс. "Европа уже высказалась по этому вопросу, но страны-участницы продолжают разрешать авиакомпаниям играть с ценами и обманывать путешественников. Этому необходимо положить конец", – добавил парламентарий.

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