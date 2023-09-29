Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов: как все будет работать

В скором времени вам не понадобится паспорт, чтобы путешествовать через сингапурский аэропорт Чанги. Начиная с 2024 года транспортный узел заменит проверку паспортов автоматизированными процессами въезда и посадки.

Об этом пишет Euronews. Биометрические технологии и распознавание лиц будут использованы, чтобы разрешить пассажирам летать без паспортов или посадочных талонов. Однако все равно придется иметь при себе проездные документы для посадки в других странах.

Как меняется технология аэропорта Сингапура?

Аэропорт Чанги давно был на шаг впереди. Внутри него находится самый высокий в мире водопад, просторный сад бабочек и стены для скалолазания. Чанги неизменно считается одним из самых лучших аэропортов среди всех существующих.

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Биометрические технологии уже являются частью футуристического вида аэропорта. Он в какой-то степени использует эту функцию в автоматизированных полосах въезда. Но переход к полной биометрии снова ставит аэропорт Сингапура впереди других.

"Биометрия будет использована для создания единого токена аутентификации, который будет использоваться в различных автоматизированных точках соприкосновения, от доставки сумки до въезда в страну и посадки, – говорит министр связи Сингапура Джозефин Тео. – Это уменьшит потребность пассажиров неоднократно предъявлять свои проездные документы, обеспечивая более бесперебойную и удобную работу".

Более 5 миллионов пассажиров путешествовали через аэропорт Чанги в августе этого года, поэтому скорость и эффективность являются ключевыми.

Тео добавляет, что Сингапур станет "одной из первых стран мира", которая введет такие изменения, что планируется уже в первой половине 2024 года.

Сингапур также имеет "лучший" в мире паспорт

Сингапурцы могут особенно гордиться своими паспортами. В этом году их страна заняла первое место в рейтинге Henley Passport Index, перегнав Японию.

Это потому, что жители Сингапура имеют безвизовый доступ к 192 туристическим направлениям из 227 во всем мире. За последние 10 лет страна растет в рейтинге, получив безвиз еще с 25 странами.

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