В Доминикане рассказали о новшествах отдыха для туристов

В Доминикане Всемирная туристская организация (ЮНВТО) провела саммит министров туризма стран Латинской, Северной и Южной Америки. Во время мероприятия стало известно, что теперь для посещения Доминиканской республики не требуются тесты на коронавирус. Также правительство рассматривает вопрос о возможном продлении расширенной бесплатной страховки для отдыхающих.

Сейчас в Доминикане активно идет процесс вакцинации местного населения, а также практически завершена вакцинация работников отелей и туристической сферы. Об этом OBOZREVATEL сообщило издание iDominicana.com

По словам генсекретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, Доминиканская республика лучше всего справилась с пандемией коронавируса.

Президент популярного курорта Луис Абинадер отметил, что в разгар нового кризиса страна показала, что может справиться с ним. Глава республики подчеркнул, что был период, когда им приходилось защищать себя жесткими ограничительными мерами, но теперь наступил этап выздоровления и из борьбы с пандемией они вышли победителями.

Президент Доминиканы добавил, что теперь страна готова покорять величайшие державы на планете, чтобы они снова "влюбились в их народ, историю, и смогли насладиться местной культурой и достопримечательностями".

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