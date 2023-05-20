Сезон открыт: в Одессе люди массово отдыхают на пляжах, несмотря на запрет властей. Фото

На пляжах Одессы, несмотря на запрет местных властей на купание из-за высокой минной опасности, массово отдыхают украинцы. Люди приходят сюда с маленькими детьми, заходят в воду и вовсе не боятся, что российские мины могут неконтролируемо взорваться.

Видео дня

Соответствующие видео распространили в Telegram-каналах. На роликах мы видим, что люди не только загорают, прыгают с пирсов, но и активно купаются и устраивают мероприятия на береговой линии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Важно отметить – спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявлял, что курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет, так как власти не намерены открывать пляжи для публичного доступа.

"Попадание в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря", – прокомментировал ситуацию Братчук.

После чего в Одесском городском совете сообщили, что все-таки несколько городских муниципальных пляжей будут подготовлены к открытию 1 июня. Стоит напомнить, до войны в городе работали пять муниципальных пляжей: два в Лузановке, в районе Ротонды в Аркадии, в районе "Дельфина" и на 14-й ст. Большого Фонтана.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия в ходе массированного обстрела Украины в ночь на 18 мая выпустила ракеты по Одессе и региону. В результате атаки разрушен объект промышленности, трое людей пострадало. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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