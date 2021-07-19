Украинцы сутки просидели в Афинах из-за отмены авиарейса в Киев. Видео

Рейс авиакомпании Wizz Air из Афин (Греция) в Киев задержали почти на сутки. О причинах пассажирам толком ничего не сказали.

Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP. Самолет должен был вылететь еще 18 июля в 21:35 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пассажиры рассказали, что вылет переносили несколько раз.

"Получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени. Последнее было в 1:15 ночи, но в 00:00 пришло, что рейс перенесли на 15:30 сегодня (19 июля)", – подчеркнули они.

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В итоге пассажиров отвезли в отель около 2-3 часов ночи.

Затем, их привезли к самолету, но и там около 40 минут продержали на жаре +40 возле самолета

"Привезли к самолету и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолет. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", – рассказали пассажиры.

В итоге вылетел ли рейс, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля, украинские туристы не могли вылететь в Анталию из Борисполя из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов.