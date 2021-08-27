Туриста разочаровал отдых в Затоке: за что платить такие деньги – медузы и полно людей. Фото и видео

Турист остался разочарованным после отдыха в курортной Затоке. По его словам, здесь необоснованно высокие цены, на пляже полно людей, а в море много огромных медуз.

Подробнее об этом отдыхающий рассказал на своем Youtube-канале Big Family. Он также считает, что через несколько лет Затока превратится в еще одну Аркадию. От этого, соответственно, и ценовая политика на высоком уровне (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы ехали и думали, что людей намного меньше будет. К тому же, купаться стало не совсем интересно – приплыли медузы. Не было, а тут появились", – сказал турист о наличии морской живности в воде.

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Мужчина отметил, что Затоку по цене можно сравнить с отдыхом в Турции или Египте.

"Затока – это очень дорогой отдых. И не важно, будешь ли ты отдыхать в палатке или на базе. Зато дороги здесь в плачевном состоянии… Дикий капитализм! Содрать побольше денег, но ничего при этом не вкладывать. Качество предоставляемых услуг в Затоке, как и качество инфраструктуры не меняется. С каждым днем становится все меньше свободного пляжа, песка", – объяснил турист.

"Мне кажется, года через два-три здесь тоже Аркадия будет, потому что такие необоснованные деньги здесь приходится платить. Лучше бы дороги нормальные сделали", – подытожил путешественник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном поселке Затока под Одессой отдыхающим продали фальшивые тигровые креветки. Покупательница заявила, что они были сделаны из желатина.