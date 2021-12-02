Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда из-за Омикрона: что нужно знать украинцам

Тунис с 1 декабря 2021 года изменил COVID-правила въезда в страну в ответ на распространение в мире нового штамма Омикрон. В частности, нормы ужесточили касательно ПЦР-тестов и самоизоляции.

Новые правила обнародованы на сайте правительства Туниса. Теперь всем взрослым невакцинированным путешественникам придется пройти после прибытия 10-дневный карантин.Ранее самоизоляция длилась неделю.

Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сократился. С 1 декабря они считаются действительными в течение 48 часов (ранее – 72-х), а потребуются всем туристам старше 6 лет (ранее – 12-ти).

При этом обязательно, чтобы на результатах ПЦР-исследования был QR-код.

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После пересечения границы всем путешественникам придется пройти экспресс-тест (TDR-антиген) или еще один ПЦР. Если результат будет положительный, человека отправят на карантин в обсерватор за свой счет.

Остальные правила не обновлялись. Все путешественники должны заполнить онлайн-анкету и предъявить ее при посадке на рейс в цифровом или бумажном виде.

От карантина освобождаются лица старше 18 лет, которые полностью иммунизированы (после второй дозы должно пройти не менее 14 дней).

В Тунисе одобрены такие препараты для вакцинации против COVID-19:

Johnson&Johnson;

Moderna;

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech;

Sinopharm/Beijing;

Sinovac;

Sputnik V.

Невакцинированным туристам, помимо карантина и тестов, требуется подтверждение бронирования проживания на 10 дней и трансфера для переезда из аэропорта в центр изоляции. В течение последних 24 часов пребывания на карантине нужно пройти еще один тест методом ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL: