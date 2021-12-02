Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда из-за Омикрона: что нужно знать украинцам
Тунис с 1 декабря 2021 года изменил COVID-правила въезда в страну в ответ на распространение в мире нового штамма Омикрон. В частности, нормы ужесточили касательно ПЦР-тестов и самоизоляции.
Новые правила обнародованы на сайте правительства Туниса. Теперь всем взрослым невакцинированным путешественникам придется пройти после прибытия 10-дневный карантин.Ранее самоизоляция длилась неделю.
Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сократился. С 1 декабря они считаются действительными в течение 48 часов (ранее – 72-х), а потребуются всем туристам старше 6 лет (ранее – 12-ти).
При этом обязательно, чтобы на результатах ПЦР-исследования был QR-код.
После пересечения границы всем путешественникам придется пройти экспресс-тест (TDR-антиген) или еще один ПЦР. Если результат будет положительный, человека отправят на карантин в обсерватор за свой счет.
Остальные правила не обновлялись. Все путешественники должны заполнить онлайн-анкету и предъявить ее при посадке на рейс в цифровом или бумажном виде.
От карантина освобождаются лица старше 18 лет, которые полностью иммунизированы (после второй дозы должно пройти не менее 14 дней).
В Тунисе одобрены такие препараты для вакцинации против COVID-19:
Johnson&Johnson;
Moderna;
Oxford/AstraZeneca;
Pfizer/BioNTech;
Sinopharm/Beijing;
Sinovac;
Sputnik V.
Невакцинированным туристам, помимо карантина и тестов, требуется подтверждение бронирования проживания на 10 дней и трансфера для переезда из аэропорта в центр изоляции. В течение последних 24 часов пребывания на карантине нужно пройти еще один тест методом ПЦР.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее правительство Великобритании изменило правила въезда для туристов из Украины из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Одна из норм – путешественникам придется делать ПЦР-тест на COVID-19 в течение двух дней и находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата.
А Израиль тем временем упростил правила пересечения своей границы.