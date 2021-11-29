Великобритания изменила правила въезда для украинцев из-за Омикрона

Правительство Великобритании изменило правила въезда для туристов из Украины из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Теперь путешественникам придется делать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней и находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата.

Об этом сообщили на официальной странице посольства Украины в Британии в Facebook. Новые правила начнут действовать с 30 ноября 2021г.

Из-за распространения опасного штамма Омикрон украинцам нужно:

Обязательно пользоваться масками в магазинах и общественном транспорте;

Сделать по прибытию ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2 дней и находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата;

Все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Видео дня

Известно, что правила будут пересматриваться через 3 недели.

Заметим, что приемлемым статусом вакцинации для въезда в Англию признается вакцинация полным курсом препаратов AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, CoronaVac, Sinopharm и Covaxin.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Израиль упростил правила пересечения границ.