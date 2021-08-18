Трупы медуз и "зеленый" пляж: туристы показали, что происходит в Счастливцево

Туристы пожаловались, что в приморском селе Счастливцево в Геническом районе пляж усеян трупами медуз и водорослями. Из-за этого он стал зеленого цвета.

По словам отдыхающих, морскую траву и мертвую живность выкинуло на берег после сильного шторма. Кроме того, в море появились "маленькие красные водоросли непонятного происхождения". Об этом рассказали путешественники в группе о туризме "Счастливцево" в социальной сети Facebook (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"После вчерашнего шторма весь пляж усыпан водорослями. Также появились трупы медуз. А море в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно, что это такое", – сказала туристка.

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"Это кишки медуз", "Короче, курортный сезон в этом году сорван. Слава Богу, что в последний момент мы поехали в другое место", "Там всегда в августе были водоросли – и зеленые длинные, и красные круглые. И медузы с крабами и креветками", "После шторма всегда водоросли ,а море сегодня супер!" – написали другие пользователи в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке снова затопило Федотову косу в результате шторма. Улицы превратились в грязное болото и туристам приходится идти на пляж по лужам. Отдыхающие возмущены тем, что местная власть не решает этот вопрос. Такая ситуация повторяется из года в год.