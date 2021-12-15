Польша ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев с 15 декабря

В Польше, начиная с 15 декабря 2021 года, вступили в силу обновленные "коронавирусные" правила пересечения границы. Теперь все путешественники, в том числе вакцинированные, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Исключение – туристы из стран Шенгенской зоны. Об этом сообщается на сайте польского правительства. Таким образом, украинцам независимо от того, привиты они или нет, потребуется пройти исследование на коронавирус перед поездкой в Польшу.

Напомним, в Шенгенскую зону входят такие страны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн.

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Также с 15 декабря вступило в силу правило, обязывающее тестироваться людей, которые проживают вместе с инфицированным.

Кроме того, власти ужесточили карантинные нормы внутри страны. Теперь рестораны, бары, отели, кинотеатры, театры, спортивные и религиозные объекты могут быть заполнены неиммунизированными посетителями максимум на 30%.

Во время показов фильмов в кинотеатрах также запретили есть и пить. Правительство считает, что так шансов заразиться будет меньше.

Временно закрылись, согласно новым правилам, клубы, дискотеки и другие места, открытые для танцев.

Исключением станет новогодняя ночь. Тогда мероприятия могут проходить при строгом санитарном режиме, а невакцинированных посетителей должно быть не более чем 100 человек.

Ответственность за проверку статуса вакцинации возлагается на владельцев бизнеса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел обновило список стран, которые позволяют въезжать на свою территорию украинским гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон.