Стюардессам Emirates запретили толстеть: за всем следит 'полиция веса', а даже за +2 кг сокращают зарплату

Стюардессы авиакомпании Emirates пожаловались на то, что им запретили толстеть. За лишние килограммы бортпроводникам сокращают зарплату и даже отстраняют от полетов.

36-летняя сотрудница экипажа Карла Бэйсон, которая проработала в авиакомпании девять лет и ушла из Emirates в 2021 году, рассказала изданию Insider, что часто была свидетелем того, как ее коллеги получали предупреждения о штрафах из-за лишнего веса.

Видео дня

Кроме того, по ее словам, в бортпроводники не берут людей с видимыми татуировками.

Ее коллега Майя Дукарик рассказала о "полиции веса", которая иногда останавливала членов экипажа в аэропортах и ​​не допускала к рейсу из-за лишних килограммов.

Для того чтобы сохранять стройные фигуры своих работников, компания запустила специальную программу по управлению весом. В нее входили диеты и упражнения, результат которых впоследствии оценивал отдел кадров.

В любой момент в программе насчитывалось от 150 до 25 000 членов экипажа.

Еще одна стюардесса с десятилетним стажем Дуйгу Караман была вынуждена бросить работу из-за анонимного коллеги, который постоянно жаловался на то, что она "тяжелая". Девушка три года работала над своей фигурой, но из-за двух килограмм лишнего веса была вынуждена уйти из компании.

Изданию The Mirror она рассказала, что отдел питания разработал диету для бортпроводников. Однако она не включала ничего особенного.

"Они дают вам лист бумаги формата А4, на котором просто написано: "Не ешьте рис, не ешьте хлеб". Вроде того. Это были вещи, которые все знают, например, регулярный сон, который я не могу делать из-за работы", – сказала Дуйгу.

Также, по ее словам, сотрудники должны были проработать год с требуемым весом, прежде чем их исключат из программы, а когда они набирали один или два килограмма их возвращали на ноль месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как стать стюардессой в Украине и рассказал, каким требованиям необходимо отвечать.