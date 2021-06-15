Как стать стюардессой в Украине: сколько платят, кого берут и что требуют

В Украине несколько авиакомпаний предлагают работу бортпроводникам (стюардессам). Компании предоставляют обучение, а чтобы поучаствовать в конкурсе, придется соответствовать целому ряду требований.

Работают украинские бортпроводники строго в соответствии с отечественным законодательством. У них есть ограничения по полетному времени: не более 9 часов в сутки, до 90 часов в месяц и не более 900 часов – в год, рассказала одна из бортпроводниц изданию UBR.

Рост. Стюардесса (или бортпроводник) должны доставать рукой к верхней планке в 2,12 см. Это требование позволяет сотрудникам без труда расставлять багаж в отсеках над сидениями. В некоторых компаниях есть конкретные критерии:

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рост от 154 до 175 см для женщин;

от 173 до 185 см для мужчин.

Возраст. Чтобы стать членом экипажа, нужно быть не старше 29 лет. Те сотрудники, которые уже имеют опыт работы, могут найти работу и после 35 лет.

Образование. Бортпроводников обучает авиакомпания, однако часто она предъявляет требования: нужно уже иметь диплома бакалавра, при этом специальность не имеет особого значения.

Здоровье. Все бортпроводники должны пройти медкомиссию и иметь практически безупречное здоровье.

Внешность. Конкретных требований к внешности нет. В объявлениях говорится, что соискатель должен иметь "приятную внешность", не должно быть пирсинга, татуировок на видных местах.

Зарплата варьируется от 20 до 45 тыс. грн и зависит от количество отработанных часов в небе. "Также начисляются мили и бонусы", – говорится в объявлении на сайте rabota.ua. Среди бонусов:

медицинское страхование;

образование в корпоративном университете;

возможность бесплатно летать на самолетах авиакомпании;

трехразовое питание в командировках.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине будет меняться зарплата в течение следующих трех лет. Кабинет министров разработал бюджетную резолюцию и показал свои расчеты.