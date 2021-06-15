Как стать стюардессой в Украине: сколько платят, кого берут и что требуют
В Украине несколько авиакомпаний предлагают работу бортпроводникам (стюардессам). Компании предоставляют обучение, а чтобы поучаствовать в конкурсе, придется соответствовать целому ряду требований.
Работают украинские бортпроводники строго в соответствии с отечественным законодательством. У них есть ограничения по полетному времени: не более 9 часов в сутки, до 90 часов в месяц и не более 900 часов – в год, рассказала одна из бортпроводниц изданию UBR.Требования к бортпроводникам
Рост. Стюардесса (или бортпроводник) должны доставать рукой к верхней планке в 2,12 см. Это требование позволяет сотрудникам без труда расставлять багаж в отсеках над сидениями. В некоторых компаниях есть конкретные критерии:
рост от 154 до 175 см для женщин;
от 173 до 185 см для мужчин.
Возраст. Чтобы стать членом экипажа, нужно быть не старше 29 лет. Те сотрудники, которые уже имеют опыт работы, могут найти работу и после 35 лет.
Образование. Бортпроводников обучает авиакомпания, однако часто она предъявляет требования: нужно уже иметь диплома бакалавра, при этом специальность не имеет особого значения.
Здоровье. Все бортпроводники должны пройти медкомиссию и иметь практически безупречное здоровье.
Внешность. Конкретных требований к внешности нет. В объявлениях говорится, что соискатель должен иметь "приятную внешность", не должно быть пирсинга, татуировок на видных местах.Что предлагают и сколько платят
Зарплата варьируется от 20 до 45 тыс. грн и зависит от количество отработанных часов в небе. "Также начисляются мили и бонусы", – говорится в объявлении на сайте rabota.ua. Среди бонусов:
медицинское страхование;
образование в корпоративном университете;
возможность бесплатно летать на самолетах авиакомпании;
трехразовое питание в командировках.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине будет меняться зарплата в течение следующих трех лет. Кабинет министров разработал бюджетную резолюцию и показал свои расчеты.