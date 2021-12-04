Масло лаванды и одеяло: бывшая стюардесса рассказала о лайфхаках для сна в самолете

Бывшая бортпроводница Кат Каламани, летавшая в течение 6 лет, рассказала, что нужно взять с собой в рейс, чтобы выспаться. По ее словам, на борту может быть шумно, холодно и даже слишком светло, чтобы погрузиться в мир снов.

О том, как крепко уснуть, экс-стюардесса рассказала в видео на странице TikTok. Девушка пообещала, что, следуя ее советами, пассажиры смогут избежать раздражающих внешних факторов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кат посоветовала прихватить с собой в путешествие шумопоглощающие наушники, чтобы избавиться от лишних звуков от пассажиров или громкого рева двигателя самолета. Также она порекомендовала запастись затычками и маской для сна.

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По словам опытной бортпроводницы, персонал не всегда получает распоряжение выключить свет в салоне. Кроме того, полет может состояться днем, когда в кабину светит солнце.

Последним неожиданным советом стало – приобрести заранее афирное масло лаванды. Каламани утверждает, что благодаря его запаху тело настраивается на сон и расслабляется.

Если существуют другие факторы, которые не дают заснуть, следует обратиться за помощью к бортпроводникам. Они могут предоставить вам одеяло, попросить пилотов сменить температуру в салоне, а также усмирить буйных соседей.

Если пассажиры путешествуют с детьми, Кат советует предложить им сладости, содержащие мелатонин и предварительно забрать телефоны. Самых маленьких туристов она рекомендует одеть в пижамы, чтобы им легче было настроиться на отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL, международный президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон рассказала, почему следует быть осторожным, нажимая на кнопку вызова персонала. По ее словам, неосторожные действия могут вовлечь пассажиров в конфликт.