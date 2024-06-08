Самый высокий водопад Китая оказался 'подделкой': турист заметил трубу, из которой течет вода. Видео

Самый высокий непрерывный водопад в Китае назвали "подделкой" после того, как нашли вливающуюся в него трубу. Турист опубликовал видео, на котором вода из 321-метрового горного водопада Юньтай течет из трубы.

После очевидных улик работники туристического парка Юньтай признали обман. Они признались, что самый высокий в Азии водопад получает помощь из трубы из-за отсутствия осадков, пишет BBC News.

"Я прошел из-за всех трудностей к источнику водопада Юньтай, чтобы увидеть трубу", – написал турист под ником Фарисов. И таких возмутительных сообщений путешественников в соцсетях тысячи. Тема "происхождения водопада Юньтай – это лишь несколько труб" стала очень популярной в социальных сетях.

Операторы туристического парка Юньтай заявили, что "небольшое улучшение" в течение сухого сезона гарантирует, что посетители получат ценную поездку. Ежегодно сюда приезжает более 7 миллионов китайских и иностранных туристов, ведь геологические образования, расположенные неподалеку от парка, насчитывают более миллиарда лет.

Чтобы успокоить туристов, работники живописного курорта написали сообщение как будто от имени водопада. "Я не ожидал встретить всех таким образом. Как сезонный пейзаж, я не могу гарантировать, что буду в своей самой красивой форме всякий раз, когда вы приходите ко мне. Я сделал небольшое улучшение только во время сухого сезона, чтобы выглядеть лучше во время встречи с друзьями", – "сказал" водопад Юньтай.

В Китае проживает немногим более 17 процентов населения всего мира, но только 6 процентов мировых ресурсов пресной воды находится здесь. Поэтому у поднебесной есть проблемы с водой. Также в Китае недавно можно было наблюдать экстремальные явления погоды, такие как морозы на юге страны весной и проливные ливни.

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