Самый большой водопад в мире не видел ни один человек: причина вас удивит

Самый высокий на планете водопад – это совсем не Анхель высотой 979 метров. Пальма первенства принадлежит переливу Датского пролива.

Это огромная водная масса между Гренландией и Исландией. Оказывается, люди не видели самый большой и самый высокий водопад в мире, поскольку он на самом деле находится под водой.

По словам Анны Санчес Видаль, профессора морских наук Барселонского университета в Испании, это возможно благодаря градиентам температуры и солености, питающим большинство океанических течений. Датский пролив пересекает Полярный круг и действует как воронка для полярных вод, стекающих с северных морей в Атлантический океан. Но, как и всюду в океане, воды в этом регионе неоднородны.

К северу от Датского пролива поверхностные воды, контактирующие с холодным арктическим воздухом, охлаждаются и становятся более солеными, поскольку часть воды замерзает, и соль концентрируется в незамерзшей части. Холодная, соленая вода плотнее теплой и поэтому опускается на морское дно, в то время как более бальзамический слой поднимается на поверхность. Этот обмен питает глубокое ледяное течение, текущее к югу через пролив и впадающее в море Ирмингера в северной части Атлантического океана.

Подводный каскад

Конечно, водопады всегда имеют скалы или обрывы, и Датский пролив не является исключением. Обрыв высотой 3 500 м в морском дне у южного края Гренландии был вырезан ледниками между 17,5 и 11,5 годами ранее, во время последнего ледникового периода. Придонные воды, текущие к югу через пролив, бьются о край этого обрыва и разливаются по его склону. Образуется каскад, погружаемый под более теплые поверхностные воды моря Ирмингера.

Воды севернее водопада, которые ученые называют катарактой или переливом Датского пролива, имеют глубину около 400 м. Об этом рассказала Санчес Видаль, возглавлявшая исследовательскую экспедицию в пролив. По ее словам, только нижние 200 м каскадом спускаются вниз по склону, тогда как остальные остаются на поверхности и смешиваются с более теплыми водами, текущими на север через пролив. "Половина толщи воды переполнена, а половина – нет", – сказала она.

Самый высокий водопад не производит впечатление

Сам водопад имеет около 2 000 м высотой – вдвое больше высоты Анхеля. Размеры поражают, но он совсем не похож на водопад на суше, говорит Майк Клер, руководитель отдела морских геосистем в Национальном океанографическом центре Великобритании в Саутгемптоне.

Во-первых, разлив имеет ширину, как Датский пролив, а это означает, что он простирается на 480 километров морского дна. "Он, вероятно, опускается примерно на 2000 метров по вертикали в глубины Атлантического океана, но на достаточно большое расстояние – от 500 до 600 километров", – говорит Клер. "Если мы визуализируем его, он смотрится как относительно низкоградиентный склон".

В результате стекающая по водопаду вода достигает скорости лишь около 0,5 метра в секунду – гораздо медленнее, чем скорость ходьбы, и вдали от скорости, зафиксированной на Ниагарском водопаде, где вода падает вниз со скоростью 109 км/ч, или 30 ,5 м/с.

"Если бы вы были там внизу, вы бы, пожалуй, не заметили, что происходит", – говорит Клэр.

То же самое происходит и над волнами, где нет никаких признаков, указывающих на подводный каскад, говорит Санчес Видаль. "На поверхности у вас есть типичные солнечные арктические условия", – сказала она, и "вы не можете ничего увидеть из космоса", кроме картографических показателей, таких как температура и соленость.

Незаменим для океана

Но внешность обманчива. Холодные воды, скользящие через Датский пролив, являются частью жизненно важной системы океанических течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (АМОЦ), которая переносит теплые воды на север, а холодные – на юг, образуя длинную петлю в Атлантическом океане. После того, как холодная вода выходит из Датского пролива, она продолжает свое путешествие на юг в Антарктику, затем нагревается и поднимается на поверхность в процессе, который называется апвеллинг, прежде чем вернуться на север, чтобы завершить цикл в Арктике.

По словам Клера, АМОК транспортирует гораздо больше, чем молекулы воды. Его холодные придонные течения впрыскивают кислород, питательные вещества и органику в океанские глубины, снабжая пищей богатый спектр глубоководных организмов. Перелив Датского пролива лежит в основе этой системы жизнеобеспечения - поэтому, хотя "визуально это не выглядит столь впечатляюще, на самом деле это чрезвычайно грандиозный объект с точки зрения роли, которую он играет в глобальном океане".

К сожалению, переполнение Мирового океана находится под угрозой из-за изменения климата, сказала Санчес Видаль. Таяние ледниковых шапок и потепление океанов закачивают пресную воду в систему и замедляют АМОК, который, по словам ученых, близится к переломному моменту. Если АМОК остановится, плотность переполнения Датского пролива "уменьшится, и она остановится", – сказала она.

Перелив Датского пролива – не единственный известный подводный каскад. На самом деле, на морском дне есть особенности, которые называются никпойнтами, которые выглядят гораздо более похожими на водопады на суше, говорит Клер. Никпойнты часто возникают на континентальных окраинах, где водные потоки, переносящие осадочные породы, вырезают подводные каньоны.

"Они гораздо более бурные, чем потоки, которые мы видим в Датском проливе, – комментируют ученые, – и на дне мы видим что-то похожее на воронки, которые бывают в водопадах".

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