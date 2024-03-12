Компания Turkish Airlines в очередной раз отказала россиянам в посадке на борт в аэропорту Стамбула. Самолет должен был отправиться в Южную Америку.

Как сообщают пропагандистские СМИ, минимум десять граждан РФ "отправили домой". По разным причинам охрана не пустила российских туристов на рейс в Бразилию.

По словам "потерпевших", россиянам приказали образовать отдельную очередь. Впоследствии им устроили проверку личных документов и вещей. Процедуру назвали "унизительной": работники вели себя грубо и отказались что-либо объяснять. "С вашими российскими паспортами нужно возвращаться в Москву и больше никуда не ездить!", – заявляли охранники, утверждают очевидцы.

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