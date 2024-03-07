Рейтинг самых мощных паспортов мира 2024 года: Украина обошла Россию на 18 позиций, последняя обвинила всех в 'русофобии'

Организация Nomad Passport Index опубликовала рейтинг самых мощных паспортов мира в 2024 году. Первое место топа заняла Швейцария, второе и третье – Ирландия и Португалия соответственно.

Украинский паспорт расположился на 76-й строчке рейтинга, в то время как российский занял 94 место. В связи с этим пропагандистские СМИ и "правозащитники" из РФ обвинили Nomad Passport Index в русофобии.

Список мощных паспортов определяется по количеству возможностей граждан государства. Среди критериев: условия проживания в стране, налоговый режим, уровень жизни и свобод, возможность двойного гражданства и безвиз.

Российская Федерация "отстает" по уровню демократических прав. Кроме того, страна-агрессорка получила минимальный балл за уровень жизни и восприятие граждан за рубежом. Уровень свободы россиян авторы рейтинга оценили в 2 из 5.

Такая ситуация граждан РФ не устроила, а местные правозащитники в присущей им манере обвинили организацию и весь мир в русофобии. Одна из них, Мария Архипова утверждает, что 94 место в рейтинге "непосредственно связано с введением коллективной ответственности в отношении частных лиц за деятельность государства".

Не обошлось и без упоминаний США: "Существует негласное правило: граждане России, независимо от их взглядов, должны нести коллективную ответственность. Насколько я знаю, такая позиция конкретно отлоббирована действующим президентом США Джо Байденом".

Архипова добавила, что такую позицию занимают "наиболее шовинистические политики европейских стран". По ее словам, это "несправедливо уменьшает привлекательность российского паспорта, который на самом деле по многим параметрам котируется достаточно высоко".

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