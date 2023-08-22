'Русский корабль, иди…': в Грузии мужчина набросился на исполнителя российских песен. Видео

В сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

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Видео стало вирусным в TikTok. "Реакция на русские песни в Грузии", – гласит подпись к ролику (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео парни поют композицию "Что такое осень" группы "ДДТ", аккомпанируя себе на гитаре. Грузин неожиданно подошел к вокалисту и прокричал в микрофон хорошо всем известную фразу: "Русский военный корабль, иди на**й!"

Уличные музыканты отреагировали на это с насмешкой, хотя заметно испугались. Когда другие слушатели начали сдерживать недовольного звучанием русских треков мужчину, исполнители начали выкрикивать: "Повтори еще раз".

Тем временем грузин попытался объяснить, что он любит и уважает творчество во всех его проявлениях, но слушать русские песни в Грузии, когда 20% страны оккупировано Россией, а 300 тысяч его соотечественников стали беженцами из-за российской агрессии – это ненормально. Кроме того, исходя из фразы украинского пограничника с острова Змеиный, которую повторил мужчина, он выступает против войны в Украине, и таким образом выразил свою позицию.

"В Грузии на Руставели русские песни! Я люблю творчество! Я художник. Это мой рисунок на футболке... Но слушать русские песни! Я не хочу", – эмоционально кричал на грузинском мужчина.

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