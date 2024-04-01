Российский турист снес 7 столбов линий электропередач и оставил без света несколько кварталов на Пхукете: авто превратилось в металлолом. Фото

29 марта на популярном курорте Пхукет, Таиланд, россиянин стал виновником ДТП, что привело к исчезновению электроэнергии и связи в нескольких кварталах Равай Бич. Камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль не вписался в поворот и врезался в опору линии электропередач.

Об этом сообщает местный телеканал 7HD. После этого машина развернулась и задела припаркованные транспортные средства, затем врезавшись в здание. В результате аварии были повалены семь столбов, повреждены пять мотоциклов и седан.

По информации СМИ, никто из людей не пострадал, в том числе российский турист. Автомобиль россиянина превратился в металлолом. В сети местные жители заметили, что гражданин РФ не раз превышал скорость на дороге.

Как сообщает полиция Пхукета, 30-летний правонарушитель не справился с управлением. Против него были предъявлены обвинения в нанесении ущерба государственной собственности и повреждении частного имущества. В случае получения положительного результата теста на алкоголь водителя ждет усиление наказания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на популярных курортах Таиланда взялись за российских туристов: россиянам грозят серьезные штрафы и депортация.

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