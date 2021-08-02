Размером как пять ладоней, никто не купается: Арабатскую Стрелку атаковали медузы. Фото

На украинском курорте Арабатская Стрелка море атаковали опасные медузы, которые удивляют туристов своими огромными размерами. По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма.

Украинцы жалуются на такой отдых, так как никто не хочет купаться в море. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вместо большого количества маленьких медуз пришли огромные, по 2-3 кг. Они питаются, даже перебиты моторами щупальца. Отдыхающие жалуются, потому что никто не плавает вообще, максимум люди окунаются. При мне семья приехала, подошла к морю и сказала: "Заплатим за бронь и уезжаем, потому что это ужас", – рассказали туристы.

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Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно будет купаться с медузами в море. Тем более, когда они размером как "пять ладоней". В результате туристы могут только полюбоваться красотами Арабатской Стрелки и позагорать на пляже.

К слову, в селе Счастливцево Херсонской области туристы жалуются на огромное количество медуз в море. По этой же причине в этом году там очень мало отдыхающих. Кроме того, живность в море опасная и оставляет на теле ожоги.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в популярной Кирилловке туристы снова пожаловались на нашествие медуз. Живность вернулась на известный курорт из-за жары, которая пришла в регион.