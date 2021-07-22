Полдня ходил с ожогами: туристы пожаловались на отдых на Арабатской Стрелке. Фото и видео

В селе Счастливцево Херсонской области туристы жалуются на огромное количество медуз в море. По этой же причине в этом году там очень мало отдыхающих.

Кроме того, живность в море опасная и оставляет на теле ожоги. Об этом сообщил турист Валерий Кравченко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Возвращаясь к вопросу: "Есть ли жизнь на Марсе, а медузы в море, на Арабатской стрелке", отвечаю: "Есть. И очень много". Обычно на 10 часов дня, людей в море больше, чем бычков. Но сейчас там одиночки. Если вчера я еще плавал, то сегодня это нереально сделать без массовых ожогов", – рассказал отдыхающий.

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Валерий отметил, что плавать в море можно, но он несколько раз столкнулся с медузами, в результате чего ходил полдня с ожогами.

"Не смертельно,конечно. Хуже с комарами. Их особо не травили, только некоторые базы. Заедают даже в жару", – сказал турист.

На кадрах видно, что на популярном курорте действительно много медуз, которые даже не дают спокойно зайти в море. При этом другие туристы также шокированы происходящим.

"О, какой ужас!", "Коктейль…", "Такое обилие морепродуктов", "Кому в Украине жить хорошо? Медузам", – пишут люди.

К слову, кроме прямого вреда здоровью человека из-за ожогов щупалец и органического загрязнения водоема, медузы еще выступают мощными конкурентами ценных промысловых рыб, которые, так же, как и медузы, потребляют планктон.

По словам специалистов, распространение медуз может быть связано с увеличением их численности в Черном море. В Азовское море они попадают через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в разгар курортного сезона в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз. Отдыхающие не хотят плавать рядом с фекалиями и мертвыми животными.