Посол объяснил, как украинцам вернуться из Белоруссии после закрытия авиалиний

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим рассказал, что после закрытия авиаперелетов с Украины до Белоруссии с 26 мая, основным вариантом выезда из страны будет наземный транспорт. Также он добавил, что при возникновении сложностей с выездом необходимо звонить на горячую линию посольства.

Этой информацией Игорь Кизим поделился в комментарии изданию BBC (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он уточнил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

"Прежде всего, надо обращаться в консульство на горячую линию посольства, мы даем советы людям, которые попали в сложные ситуации. Каждый случай рассматривается отдельно", – рассказал посол.

"Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, то ограничений на выезд из Беларуссии у него нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, Чернигов", – добавил Игорь Кизим.

Напомним, что закрытие авиапространства с Беларусью стало реакцией на инцидент 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, чтобы задержать известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Помимо Украины ряд европейских авиакомпаний остановил авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.