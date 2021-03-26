Пхукет открывает границы для туристов: названо условие

Туристическая страна Таиланд откажется от карантинных требований с 1 июля. И те, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции, смогут посетить город Пхукет.

По словам министра туризма Пипхата Ратчакитпракарна, экономическая комиссия под председательством премьер-министра страны Праюта Чан-Очи одобрила предложение делового сообщества Пхукета, пишет издание Bloomberg. Теперь не менее 70 процентов жителей острова необходимо привить, чтобы подготовиться к будущему сезону.

Сначала правительство протестирует план по возобновлению туризма в Пхукете и если он окажется удачным, то вскоре путешественники смогут посетить и соседние регионы.

Кроме того, с 1 апреля власти Таиланда хотят сократить срок карантина для туристов с 14 до 10 дней. Для вакцинированных он в апреле будет сокращен до 7 дней. Но прививку необходимо сделать не позднее, чем за 14 дней до приезда в страну, и не раньше, чем за три месяца до поездки.

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