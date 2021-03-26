Пхукет відкриває кордони для туристів: названо умову

Туристична країна Таїланд відмовиться від карантинних вимог із 1 липня. І ті, хто вакцинувався від коронавірусної інфекції, зможуть відвідати місто Пхукет.

За словами міністра туризму Піпхата Ратчакітпракарна, економічна комісія під голосуванням прем'єр-міністра країни Прают Чан-Очі схвалила пропозицію ділової спільноти Пхукета, пише видання Bloomberg. Тепер не менше 70 відсотків жителів острова необхідно прищепити, щоб підготуватися до майбутнього сезону.

Спочатку уряд протестує план із відновлення туризму в Пхукеті, і якщо він виявиться вдалим, то незабаром мандрівники зможуть відвідати й сусідні регіони.

Крім того, з 1 квітня влада Таїланду хоче скоротити термін карантину для туристів із 14 до 10 днів. Для вакцинованих він у квітні буде скорочений до 7 днів. Але щеплення необхідно зробити не пізніше ніж за 14 днів до приїзду в країну, і не раніше ніж за три місяці до поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіпр відкриває кордони для українців. Туристи зможуть відвідати популярний курорт з 1 квітня. Країна буде приймати мандрівників за дотримання всіх карантинних заходів.