Паттайю открывают для туристов: названо условие

С 1 октября в провинции Паттайя в Таиланде отменят 14-дневный карантин для вакцинированных путешественников. Сообщается, что к этому времени около 70 процентов местных жителей, которые работают в сфере туризма и обслуживания, также будут вакцинированы.

Мэр Паттайи Сонтайя Кунплом во время пресс-конференции заявил, что иностранцы смогут прибывать только из тех государств, для которых министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска. Однако туристы должны пройти вакцинацию одобренными в их странах препаратами не ранее, чем за год до поездки. Об этом пишет издание Bangkok Post (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин. Но они должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течении семи дней, прежде чем отправиться в другое место", – объяснил подробнее Сонтайя Кунплом.

Что касается детей, то туристы в возрасте до 12 лет должны будут предъявить справки о ПЦР-тестах, которые были сделаны не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 7 июня Испания открывается для туристов, которые прошли вакцинацию одобренными EMA или ВОЗ препаратами. Въезд также будет разрешен для путешественников из стран, не входящих в ЕС.