Пара живет и путешествует в переоборудованном микроавтобусе площадью 17 кв. м. Фото

Пара Мэнни и Хоуп путешествует по миру на микроавтобусе Ford Shuttle размером 17 квадратных метров. Они давно перебрались жить в транспорт из квартиры и теперь ездят по городам и пробуют любимое крафтовое пиво.

Вместе с туристами в микроавтобусе живет и их пес. Кроме того, они дали название своему новому жилищу – Beer Run Bus. Кадрами со своих путешествий Мэнни и Хоуп делятся на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В 2020 году пара потратила 35 тысяч долларов на то, чтобы купить микроавтобус и полностью его переоборудовать под дом. В апреле они отправились в первое путешествие и всего за три месяца побывали в 10 городах США.

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По словам туристов, им очень нравятся такие приключения, так как автобус полностью приспособлен к их образу жизни.

В транспорте Мэнни и Хоуп есть большая кухня, двуспальная кровать, душ и небольшой диван. Под кроватью они хранят роликовые коньки и снаряжение для скалолазания, а сверху установлен шкаф.

Кроме того, пара сделала в микроавтобусе скамейку, которая является одним из основных мест, где можно посидеть. Также в транспорте есть холодильник и другие необходимые кухонные предметы.

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