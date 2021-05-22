Как дешево путешествовать самостоятельно: инструкция и лайфхаки от тревел-блогера

Прежде чем начать планировать свой отпуск, многие задаются вопросом, какую турфирму выбрать для удачного путешествия за границу. Большинство все же озадачены, действительно ли нужны услуги туристических компаний или можно отправиться в дорогу самостоятельно, без каких-либо ограничений.

Зачастую те, кто любит быть независимым и хочет провести отпуск насыщенно и с приключениями, выбирают путешествовать самостоятельно.

В чем преимущество такого вида отдыха, где и как покупать авиабилеты и бронировать отель, рассказал в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL украинский путешественник Александр Петруня. Он также поведал несколько тревел-лайфхаков и признался, почему самостоятельное путешествие может оказаться интереснее и дешевле, чем отдых у турфирм.

Албания

Прекрасная страна и недооцененная жемчужина в сердце Европы, пока еще не очень избалованная туристами и, соответственно, не очень дорогая. Албания – страна с давней историей, многогранной культурой, неплохой инфраструктурой и ошеломляющей природой. Настоящее наслаждение заключается в том, чтобы разрушать стереотипы об этой местности, пребывая там.

Как въехать в страну украинцам: Албания сняла ряд ограничений при въезде в страну путешественникам с Украины. Теперь туристам не нужно предъявлять документы об отрицательном ПЦР-тесте.

Цена на отдых с туроператором

Стоимость пакетного тура на двоих в Албанию (с перелетами и завтраками) начинается от 25 тысяч грн за отель 4* на 7 дней и ночей. Если рассматривать хорошие отели на первой линии, то цена будет уже от 35-40 тысяч грн с завтраками за 5* / 7 дней. Стоит отметить, что международных сетевых отелей в Албании нет, потому не стоит рассчитывать на уровень той же Хорватии.

Если же в стоимость еще включить питание, то к примеру, сытно пообедать можно гривен за 600 на двоих, а легкий ужин с бокалом белого сухого обойдется гривен в 400. За весь отпуск только на продукты вы потратите приблизительно 7 тысяч.

Итого, стоимость тура в Албанию выйдет около 32-47 тысяч грн на двоих за неделю.

Самостоятельное путешествие

Перелет в столицу Албании. Добраться самолетом в Тирану выйдет туристам около 11 тысяч грн на двоих туда и обратно. Но при желании и легком упорстве можно отыскать билеты дешевле, за 7 тысяч грн.

Жилье. В Албании с этим проблем вообще нет. Найти квартиру или комнату можно на сайте booking.com или на airbnb.com. Ценник на аренду стартует от 350 грн за ночь на двоих в самых простых апартаментах. А за 900 грн за двоих можно найти шикарное жилье с террасой и панорамными видами на город и море.

Питание. Можно готовить самому (ценник на продукты примерно как у нас в Киеве в супермаркетах), или питаться в кафе, но не на первой линии (300 грн на двоих за хороший обед). Также можно позволить себе расслабиться в топовом месте на набережной за те же 600 грн.

Итого, стоимость самостоятельного отдыха в Албании без турфирмы обойдется примерно в 22 тысячи 500 грн на двоих за неделю.

Мексика

Эта страна не такая популярная для путешественников из Украины, но стала очень известной во время пандемии коронавируса. Жаркое солнце, Карибское море, непривычная нам культура, да и немного текилы сделают ваш отпуск запоминающимся и драйвовым.

Как въехать в Мексику: для украинцев ПЦР-тест не нужен. Но чтобы пересечь границу, надо предоставить страховой полис, покрывающий затраты на лечение от коронавируса.

Цена на отдых с туроператором

Отдых в Канкуне в хорошем пятизвездочном отеле на первой линии по программе "все включено" будет стоить 150-170 тысяч грн на двоих за 7 дней.

В принципе, на этом можно остановиться, получится шикарный сервис. Да и сам город очень крутой, такой себе мексиканский вариант Майями.

Самостоятельное путешествие

Перелет в Мексику и транспорт. Билеты у Turkish Airlines на двоих выйдут в 48 тысяч грн. Останавливался я не в самом Канкуне, а в очень вайбовом местечке Плайя дель Кармен в 20 километрах от курорта. Также рекомендую арендовать авто, что позволит в полной мере познать Мексику. Аренда мне обошлась в 60 долларов в день с полной страховкой.

Жилье. К примеру, хорошего качества отель в Мексике стоил мне в 550 грн в сутки с завтраками и бассейном на крыше. Вариантов уютного жилья много, тот же booking.com в этом поможет. А вот с airbnb.com ситуация другая – выбор апартаментов маленький.

Питание. На 350 грн можно вкусно покушать вдвоем в Мексике. А за 1000 грн уже выйдет достойный такой банкет. Обратите внимание, мексиканцы любят острое, потому будьте аккуратны со всевозможными соусами.

Пляжи муниципальные бесплатные, но самые крутые это платные – благо стоит это 20 гривен за одного человека.

Единственное, стоит учесть разницу во времени 7 часов, потому я рекомендую ехать минимум на 12 дней. Джетлаг на каждого влияет по-своему, но будет обидно несколько дней из семи перестраивать организм.

Итого, неделя самостоятельного отпуска в Мексике обойдется около 60 тысяч грн на двоих, не сильно шикуя. А вот за 80 тысяч грн вы будете с машиной, крутыми впечатлениями и Insta-снимками на фоне Чичен-Ицы.

Турция

Тут все просто, даже во времена пандемии хватает отелей и классического "все включено". Турагентствам тоже надо жить, потому предложений на любой вкус полно.

Как въехать в Турцию: власти государства отменили ПЦР-тесты, поэтому украинцы могут спокойно посетить эту страну без каких-либо ограничений.

Цена на отдых с туроператором

Предложения турецких 5* на первой линии по системе "все включено" начинаются от 30 тысяч грн (курорты Анталия, Кемер) за двух взрослых (7 дней). Из-за пандемии не все отели открыты, а те, что открыты, опустили немного цены, из-за это есть шанс за разумные деньги поселиться действительно в топовых местах.

Самостоятельное путешествие

Турция настолько огромная и разнообразная, что любой маршрут, который вы спланируете, не оставит вас равнодушным.

Перелет и транспорт. Рекомендую купить билеты Киев – Анкара. У авиакомпании Пегас много предложений по 700 грн с человека. Обратно можно улететь из Анталии с пересадкой в Анкаре за 1200 грн. В Анкаре арендуем автомобиль – от 6 тысяч грн за 7 дней (учтите еще стоимость заправки вашего авто).

Жилье. Бронируем отель по старой схеме, на booking.com или airbnb.com. Карантин подкинул шанс снять себе хоть виллу, хоть пещеру не за все деньги мира. Ценник за стандартный номер в поселке Гереме начинается от 360 грн, а за 500 грн получите настоящие палаты королей.

Что посмотреть в Турции. Рекомендую на пару дней поехать в Каппадокию. У вас есть уникальный шанс увидеть это легендарное место без толп туристов. Также можно покататься по округам, полюбоваться природой, и потом выдвигаться на море, в Анталию. По пути посмотреть нетуристическую Турцию, заехать в пару крутых каньонов и за 1000 грн снять шикарные апартаменты с видом на море. Также полно предложений по 300 грн в день, на любой вкус. Но я бы после переезда снял что-то или с террасой и видом, или за городом в горах.

Питание. По еде в Турции все просто: в день на двоих можно уложиться в 1000 грн в кафешках и ресторанчиках, выбор большой. Но стоит учесть, что в Турции часто меняются карантинные правила, и время от времени рестораны закрывают. Однако для любителей активного отдыха это не проблема – супермаркеты спасут, цены даже ниже, чем в Киеве.

Итого, самостоятельный отдых в Турции на двоих за 7 дней выйдет около 15-20 тысяч грн.

Намибия

Намибия – самое необычное направление для туристов. Южная Африка, страна пустынь, гор, Короля Льва, невероятных пейзажей, высококлассного сервиса. Для истинных ценителей путешествий.

Как въехать в Намибию: тут действует безвизовый режим. В страну можно въехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, по прибытии в государство необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья.

Цена на отдых с туроператором

Найти классический пакетный тур непросто. Куда проще воспользоваться набирающими обороты авторскими путешествиями. Это уже полноценная экспедиция с приключениями. Цена от 94 тысяч грн с человека на 12 дней. В стоимость входит перелет, жилье, но без питания. Цены в ресторанах в Намибии не низкие, обед на одного обойдется гривен в 400.

Намибия – страна автомобильного туризма, ездить надо много и часто, потому самый бюджетный вариант жилья – это палатки в кемпингах. Отели начинаются от 1500 грн на двоих за простой номер в гестхаусе. Но об этом не нужно заботится, если вы едете в составе группы в авторское путешествие.

Самостоятельное путешествие

Перелет и транспорт. Билеты в столицу Намибии город Виндхук можно найти за 27 тысяч грн, но надо очень внимательно мониторить цены, зачастую они бывают дороже, вплоть до 40-45 тысяч грн. Аренда внедорожника с палатками на крыше обойдется в 3500 грн в день.

Жилье: Цена кемпинга 800 грн сутки за автомобиль. Билет в нацпарк – 300 грн с человека.

Итого, самостоятельный отдых на двоих в Намибии нам обошелся в 140-150 тысяч грн на двоих за 12 дней.

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