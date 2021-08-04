Отдыхающие в Бердянске заявили о новом нашествии: ничего подобного в жизни не видели. Видео

Популярный украинский курорт Бердянск атаковали комары. Туристы возмущены тем, что местная власть бездействует и никак не борется с насекомыми.

Как рассказали очевидцы, комары залетают даже на высокие этажи и кусают отдыхающих. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "PRO Бердянск" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот так вот потравили комаров, красавчики такие сидят. Я такого в жизни не видел. На пятый этаж даже поднимаются, травят так плотненько", – говорят туристы.

По словам заммэра Бердянска Василия Федосова, данная ситуация не раз обсуждалась в мэрии и вопрос планируется решить принудительно.

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К слову, обычно после укуса комара остается пятно в полсантиметра, если же реакция была большая и кожа очень отечная – обратитесь к врачу. Кроме того, не стоит паниковать, что это может быть малярия. Возможно, у вас просто ослаб иммунитет.

Напомним, ранее украинский блогер Евгений Гуртовенко рассказал, что в популярной Кирилловке очень жарко. В то же время в море большое количество медуз и комаров.

Также туристы неприятно удивлены отдыхом в Железном Порту (Херсонская область). Они жалуются на холодное море, водоросли на побережье, а также аномальное нашествие комаров. Несмотря на это, людей на курорте очень много.

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