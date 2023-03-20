Обнародовали рейтинг самых счастливых стран 2023 года: на каком месте Украина

Ежегодно ООН публикует доклад и рейтинг о мировом счастье под названием World Happiness Report. Он основан на данных глобального опроса людей в более чем 150-ти странах, которые в результате ранжируются по уровню счастья на основе их средней оценки жизни за три предыдущих года, в данном случае с 2020-го по 2022-й.

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Шестой год подряд, согласно рейтингу World Happiness Report, самой счастливой страной в мире является Финляндия. Украина же заняла 92-е место в 2023 году.

Что интересно, несмотря на разрушительную и убийственную полномасштабную войну, это не самый низкий показатель нашей страны. После аннексии Крыма в 2014-м Украина была 123-ей в рейтинге "Самых счастливых стран".

"Несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценки жизни в сентябре 2022 года остались выше, чем после аннексии 2014 года, поддерживаемые теперь более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству", – говорится в сообщении.

Тем временем страна-террористка Россия оказалась на 70 позиции в списке. В докладе упоминается, что у россиян за последний год выросло доверие к своему правительству, а вот украинская поддержка лидерства России упала до нуля.

В самом низу списка находится Афганистан (137-е место), а на строчку выше размесился Ливан (136-е место).

Что же касается лидеров списка, то неожиданно в топ-20 ворвалась Литва. Еще в 2017 году она занимала 57-е место в рейтинге, но с каждым годом уверенно приближалась к высшим позициям.

20 самых счастливых стран по версии World Happiness Report:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Израиль

5. Нидерланды

6. Швеция

7. Норвегия

8. Швейцария

9. Люксембург

10. Новая Зеландия

11. Австрия

12. Австралия

13. Канада

14. Ирландия

15. США

16. Германия

17. Бельгия

18. Чехия

19. Соединенное Королевство

20. Литва

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