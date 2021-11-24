Новая Зеландия полностью открывается для туристов: дата и условия въезда

Новая Зеландия с 30 апреля 2022 года снова будет открыта для туристов. Для поездки в страну понадобится подтверждение полной вакцинации против коронавируса.

Как пишет ВВС, правительство страны предоставило поэтапный план открытия границ. Так, с 17 января-2022 пересекать границу на въезд из Австралии смогут полностью вакцинированные новозеландцы и резиденты. А с 14 февраля – привитые граждане Новой Зеландии из других стран.

Министр Новой Зеландии по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинз назвал такое шаги "самым безопасным подходом к тщательному управлению рисками".

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Отметим, что иммунизированным путешественникам все равно придется предоставить также отрицательный результат теста на COVID-19, сделанныйперед полетом. Спустя сутки после пересечения границы нужно будет пройти повторное тестирование.

Также туристы будут обязаны отправиться на неделю самоизоляции сразу же после прибытия в страну. По завершению карантина нужно сделать еще один тест на коронавирус.

"Этот [поэтапный подход] снижает любые потенциальные воздействия на уязвимые категории и систему здравоохранения Новой Зеландии", – отметил министр Хипкинс.

По состоянию на 24 ноября в Новой Зеландии зарегистрировали всего 10 609 случаев заражения коронавирусом, среди которых 40 летальных.

Как писал OBOZREVATEL: