Новая Зеландия полностью открывается для туристов: дата и условия въезда
Новая Зеландия с 30 апреля 2022 года снова будет открыта для туристов. Для поездки в страну понадобится подтверждение полной вакцинации против коронавируса.
Как пишет ВВС, правительство страны предоставило поэтапный план открытия границ. Так, с 17 января-2022 пересекать границу на въезд из Австралии смогут полностью вакцинированные новозеландцы и резиденты. А с 14 февраля – привитые граждане Новой Зеландии из других стран.
Министр Новой Зеландии по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинз назвал такое шаги "самым безопасным подходом к тщательному управлению рисками".
Отметим, что иммунизированным путешественникам все равно придется предоставить также отрицательный результат теста на COVID-19, сделанныйперед полетом. Спустя сутки после пересечения границы нужно будет пройти повторное тестирование.
Также туристы будут обязаны отправиться на неделю самоизоляции сразу же после прибытия в страну. По завершению карантина нужно сделать еще один тест на коронавирус.
"Этот [поэтапный подход] снижает любые потенциальные воздействия на уязвимые категории и систему здравоохранения Новой Зеландии", – отметил министр Хипкинс.
По состоянию на 24 ноября в Новой Зеландии зарегистрировали всего 10 609 случаев заражения коронавирусом, среди которых 40 летальных.
Как писал OBOZREVATEL:
тем временем правительство Австрии ввело жесткий карантин из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Попасть в страну иностранцы могут только по уважительной причине и при наличии "зеленого" сертификата вакцинации.
А 18 ноября Европейский Совет обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Что нужно знать украинским путешественникам – читайте по ссылке.