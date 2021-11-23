Австрия изменила правила въезда для украинцев: какие запреты будут действовать

В Австрии правительство ввело жесткий карантин из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Туристам попасть в страну можно только по уважительной причине и при наличии зеленого сертификата вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці" во вторник, 23 ноября. Как говорится в сообщении, уважительными причинами могут быть:

лечение;

служебные поездки;

посещение родственников;

семейные обстоятельства;

свадьба;

похороны;

Для въезда в Австрию потребуют один из следующих документов:

COVID-сертификат . Вторая доза вакцины должна быть сделана не более чем за 14 дней до въезда;

медицинская справка о выздоровлении после коронавирусной болезни – документ о том, что COVID-19 был преодолен за последние 180 дней (оформлен на английском или немецком языке).

Видео дня

Если таких документов нет, то посетить Австрию можно будет с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда, но придется пройти 10-дневный карантин.

Кроме того, необходима онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Заполнить можно на сайтах: oesterreich.gv.at или https://entry.ptc.gv.at/.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой отрицательный тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.

Отметим: карантин в Австрии начался в 22 ноября. Он продлиться как минимум 20 дней. Ограничения будут касаться всех жителей страны одинаково, а с 12 декабря снова будут применять правило 2-G (допуск с сертификатом о прививках или перенесенной болезни).

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Совет 18 ноября обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Украина осталась вне этого перечня, но к нему было добавлено Индонезию.