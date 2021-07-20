Отдыхающие в Бердянске рассказали, как спастись от медуз

Туристы, которые гостят в популярном Бердянске, считают, что от нашествия медуз в море нужно избавляться с помощью защитных сеток или же вовсе не трогать их. Некоторые говорят, что это для живности среда обитания и их не стоит убирать.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ТРК "Юг" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также часть отдыхающих заявила, что бороться с медузами можно экологическими методами.

"Медуз лучше не трогать, это их среда обитания. Это природное явление, от которого никуда не денешься", "Можно бороться какими-то экологическими методами", "Необходимо ставить защитные сетки и вывозить их куда-то", "Можно назначить отряды по отлову медуз, которые будут выбрасывать их назад в море, потому что на берегу они начинают издавать плохие запахи", – говорят туристы.

Видео дня

Стоит отметить, что на пляже Лиски уже установили защитные сетки от медуз. По словам собственника курортного бизнеса Александра Величко, сетки не чистят, так как живность в них не набивается, а просто толкается и уплывает.

К слову, кроме прямого вреда здоровью человека из-за ожогов щупалец и органического загрязнения водоема, медузы еще выступают мощными конкурентами ценных промысловых рыб, которые, так же, как и медузы, потребляют планктон.

По словам специалистов, распространение медуз может быть связано с увеличением их численности в Черном море. В Азовское море они попадают через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Приморском Посаде Запорожской области появилось множество медуз, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы обеспечить туристам доступ к воде, живность убирают экскаватором.