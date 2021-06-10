Нет условий, дорого и сервис – боль: украинцы возмутились отдыхом 2021 на популярных курортах страны

Украинцы возмутились в сети тем, что отдых на популярных курортах в Одессе, Бердянске и Затоке в этом году получится слишком дорогим. Многие считают, что дешевле будет полететь в отпуск за границу.

Кроме того, жители нашей страны негодуют сервисом, холодным морем и питанием. Об этом пишут читатели OBOZREVATEL на странице в Facebook.

Украинцы говорят, что на наших курортах нет хороших условий для отдыха, но при этом люди поднимают цены и делают их "заоблачными". Некоторые отмечают, что в наше время даже за границей отпуск стоит дешевле.

"Нет никакого смысла отдыхать в Украине, нет условий, нет сервиса. Цены слишком высокие за такой отпуск! Считаю, нет ничего лучшего, чем отдыхать за границей", "С такими ценами... Пусть и дальше пустуют, в Турцию и Египет дешевле и приятнее поехать", "Цены заоблачные, а сервис ноль".

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"Потому что за границей дешевле в разы и сервис высокого уровня. А здесь боль", "Цены сделайте нормальные и тогда может кто-то поедет!" – пишут люди в комментариях под постом.

Также жители нашей страны отметили, что этим летом погодные условия плохие, по сравнению с прошлыми годами. В результате мало кто хочет ехать отдыхать и купаться в холодном море.

"Какой отдых? Куртки не снимаем", "Все смотрят прогноз погоды и сидят по домам", "Во-первых, холодно, море холодное. А, во-вторых, дорого. Если платить такие деньги, то за сервис, а его у нас нет, а в Турции он есть", – подчеркнули пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, курортный сезон в Украине начинается в июне, но в начале лета погода на побережье Черного и Азовского морей была слишком холодной и дождливой. В связи с этим известные пляжи пустуют.