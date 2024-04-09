Названа самая развратная страна в мире

Организация World Population Review провела исследование, чтобы определить какую страну мира можно назвать "самой развратной". Согласно данным, у жителей Турции наибольшее количество сексуальных партнеров в течение жизни.

Граждане страны имеют в среднем 14,5 любовников, несмотря на то, что большинство населения страны придерживается традиционных мусульманских практик. Результаты исследования можно увидеть на сайте WPR.

В отличие от Турции, на жителя Индии приходится всего 3 сексуальных партнера, из-за чего государство оказалось на последнем месте рейтинга. Следует отметить, что было проанализировано 46 стран, однако Украина не попала в список. В списке же можно увидеть Россию, которая расположилась на 20 месте: на одного гражданина РФ приходится девять любовников.

Несмотря на то, что США часто считают страной со свободными взглядами по поводу сексуальности и свиданий, Америка не попала в топ-10. США заняли 12-е место с показателем 10,7. Благодаря опросам исследователи обнаружили, что большинство людей во всем мире имеют девять партнеров за свою жизнь.

Австралия и Новая Зеландия заняли второе и третье место после Турции – с 13,3 и 13,2 партнерами соответственно. Есть также страны, где люди, как правило, имеют гораздо меньше сексуальных партнеров, чем в среднем по миру.

Обычно это связано с общественными или культурными предпочтениями по воздержанию от добрачных половых отношений. Люди, живущие в Гонконге, Вьетнаме и Китае, обычно имеют менее четырех сексуальных партнеров в течение своей жизни.

Топ-10 самых развратных стран мира:

1. Турция – 14.5 партнеров на человека.

2. Австралия – 13.3 партнеров на человека.

3. Новая Зеландия – 13.2 партнеров на человека.

4. Исландия – 13 партнеров на человека.

5. Южная Африка – 12.5 партнеров на человека.

6. Финляндия – 12.4 партнеров на человека.

7. Норвегия – 12.1 партнеров на человека.

8. Италия – 11.8 партнеров на человека.

9. Швеция – 11.8 партнеров на человека.

10. Швейцария – 11.1 партнеров на человека.

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