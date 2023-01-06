На Гавайях снова начал извергаться один из самых активных вулканов в мире Килауэа. Фото и видео

На Гавайских островах "проснулся" один из самых активных вулканов в мире Килауэа. Он начал извергаться внутри кратера Халемаумау на кальдере вершины.

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Об этом сообщает АР. Отмечается, что гавайская вулканическая обсерватория обнаружила свечение на изображениях вебкамеры (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, вершина Килауэа находится в Национальном парке Гавайских вулканов. Она расположена вдали от жилых кварталов.

Активизация вулкана в четверг, 5 января. Данную информацию подтвердила и Геологическая служба США.

Для коренных гавайцев такие явления имеют глубокое культурное и духовное значение. В частности, во время извержения еще одного вулкана Мауна-Лоа многие гавайцы приняли участие в культурных традициях. Они пели и танцевали в честь Пеле – божества вулканов и огня.

Кроме того, люди оставляли подаяния высшим силам.

Отметим, извержение Килауэа в 2018 году было самым разрушительным в современной истории, извергнув лаву в нижнюю часть района Пуны и уничтожив целые общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее извержение Килауэа длилось 16 месяцев. Оно началось в сентябре 2021 года. В течение примерно двух недель, начиная с 27 ноября, на островах два вулкана – еще и Мауна-Лоа – извергали лаву бок о бок. Они "уснули" примерно в одно и то же время.

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