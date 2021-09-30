На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Фото и видео

На Гавайях (США) начал извержение вулкан Килауэа. В ночь на 30 сентября остров потрясла серия землетрясений, плотность и интенсивность которых нарастала.

Угрозы местным жителям нет, ведь извержение случилось в национальном парке Гавайских вулканов, передает Hawaii News. Однако власти предупредили, что вулканический газ и сильный водный поток могут стать проблемой, принеся камни и лаву из кратера.

Видео дня

"Он полностью заключен в Халемаумау (кратер на вершине вулкана – Ред). Лава в настоящее время затопляет дно Халемаумау, но нет настоящего высокого фонтана, который можно было бы увидеть за пределами кальдеры", – сказал ученый Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон.

Он сказал, что неясно, как долго продлится извержение. Но добавил, что за последние 60 лет извержения в кальдере обычно длились менее года.

Последнее извержение в Килауэа закончилось в мае после извержения, произошедшего в конце 2020 года. Во время этого извержения извергалось около 11 миллиардов галлонов (почти 42 млрд литров) лавы.

Добавим, что извержение Килауэа в 2018 году было самым разрушительным в современной истории, извергнув лаву в нижнюю часть района Пуны и уничтожив целые общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма, единственный действующий на Канарах (Испания), активизировался. После нескольких дней извержения в породе открылось еще два устья, а власти решили эвакуировать еще больше местных жителей.