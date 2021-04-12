Мальта будет выплачивать туристам по 200 евро: названы условия

Правительство Мальты планирует выплатить путешественникам по 200 евро. Такой шаг поможет быстрее возобновить туристическую сферу, которая практически исчезла из-за пандемии коронавируса. Однако сумма зависит от отеля, который выберет турист, и количества дней пребывания.

Глава министерства туризма страны Клейтон Бартоло, который и предложил этот план по оживлению туризма, заявил, что выплаты могут получить туристы, которые находятся на территории страны не менее трех дней. Об этом пишет издание Whbl.

Также он уточнил, что сумма назначенной выплаты может меняться в зависимости от выбранного отеля. Если человек живет в пятизвездочном номере, то получает обещанные 200 евро, проживание в четырехзвездочном — 150 евро, а в трехзвездочном по 100 евро.

Кроме того, путешественники могут рассчитывать на надбавку в 10 процентов, если выбранный ими отель находится в трех километрах к северу от Мальты на острове Гоцо.

За прошлый год посещаемость Мальты упала на 80 процентов. Это значительно повлияло на показатели государства в условиях мировой пандемии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 7 апреля для украинских туристов начали действовать новые правила въезда в популярную страну Израиль. Теперь отдыхающим заранее нужно будет подать заявку на посещение курорта в дипломатическое или консульское учреждение.