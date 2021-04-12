Мальта буде виплачувати туристам по 200 євро: названо умови

Уряд Мальти планує виплатити мандрівникам по 200 євро. Такий крок допоможе швидше відновити туристичну сферу, яка практично зникла через пандемію коронавірусу. Однак сума залежить від готелю, який вибере турист, і кількості днів перебування.

Глава міністерства туризму країни Клейтон Бартоло, який і запропонував цей план щодо пожвавлення туризму, заявив, що виплати можуть отримати туристи, які перебувають на території країни не менш ніж три дні. Про це пише видання Whbl.

Також він уточнив, що сума призначеної виплати може змінюватися залежно від обраного готелю. Якщо людина живе в п'ятизірковому номері, то отримує обіцяні 200 євро, проживання в чотиризірковому – 150 євро, а в тризірковому по 100 євро.

Крім того, мандрівники можуть розраховувати на надбавку в 10 відсотків, якщо обраний ними готель розташований за три кілометри на північ від Мальти на острові Гоцо.

За минулий рік відвідуваність Мальти впала на 80 відсотків. Це значно вплинуло на показники держави в умовах світової пандемії.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з 7 квітня для українських туристів почали діяти нові правила в'їзду в популярну країну Ізраїль. Тепер відпочивальникам заздалегідь потрібно буде подати заявку на відвідування курорту в дипломатичну або консульську установи.