Кремль начал организовывать поездки на оккупированный Донбасс: что готовят для 'туристов'

Российские захватчики продолжают обстреливать некогда мирные украинские города, а также терроризировать уже оккупированные собой территории. Вместе с тем, в Кремле уже планируют, как будут наживаться за счет незаконно аннексированных регионов нашей страны. В частности, хотят "развивать туризм" на Донбассе.

Реализовывать "путевки" россияне пока не могут из-за небезопасной ситуации, которую сами же и создают, но свято верят, что уже скоро смогут это сделать. Абсурдными фантазиями поделился с пропагандистскими СМИ пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

Так, по словам путинского прихвостня, туризм на оккупированном и разрушенном Россией Донбассе "будет развиваться по мере того, как там будет налаживаться безопасная мирная жизнь". А устранять угрозы для этой мирной жизни, как можно было догадаться, планируют за счет так называемой "спецоперации".

Видео дня

"По мере того, как туда будет широко входить мирная жизнь, будут в результате продолжения и завершения СВО исчезать угрозы, которые существуют для мирной жизни, туда будет приезжать все больше и больше туристов", – подло заявил Песков.

К своим циничным и противоречивым заявлениям кремлевский шут добавил, что "уже сейчас есть турпоток на Донбасс". Российские "туристы" якобы приезжают на оккупированные украинские территории для того, чтобы побывать "на местах боевой славы".

"Поэтому жизнь налаживается, налаживается очень быстро. И по мере того, как мы будем искоренять угрозу для этих регионов, туристов будет становиться больше", – выдал очередную порцию цинизма пресс-секретарь Путина.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бы ни хотели российские пропагандисты похвастаться успехами туристической отрасли во временно оккупированном Крыму, правду не спрятать. В 2023 году росСМИ и экспертам пришлось признать, что сезон был провальным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!