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Россияне боятся ехать в Крым: оккупанты признали провал туристического сезона и прогнозируют кризис еще на три года

Катерина Малай
Новости
2 минуты
813
Россияне боятся ехать в Крым: оккупанты признали провал туристического сезона и прогнозируют кризис еще на три года

Как бы ни хотели российские пропагандисты похвастаться успехами туристической отрасли во временно оккупированном Крыму, правды негде спрятать. В 2023 году росСМИ и экспертам пришлось признать, что сезон был провальным.

Прежде всего, это связано с тем, что россияне испугались и решили отдыхать на курортах, где поблизости нет скопления военных баз оккупантов и складов с оружием. По оценке президента-коллаборанта Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, потери сезона составили около 30% по сравнению с прошлым годом.

Жалкие пропагандисты, стремясь хоть как-то оправдать свою преступную власть, выдали, что для Крыма работать в условиях демилитаризации региона – "это новый опыт". В проблемах с логистикой из-за закрытия Крымского моста росСМИ также видят преимущества, ведь отели научились работать в условиях стресса.

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Россияне боятся ехать в Крым: оккупанты признали провал туристического сезона и прогнозируют кризис еще на три года

В этом году Краснодарский край РФ принял более половины всех отдыхающих, а в туристической Анапе негде было стоять, признали пропагандисты. В Крыму такого ажиотажа не было и в ближайшие 3 года не ожидается.

"Проблемы с транспортной логистикой заставили многих отложить поездку на полуостров в лучшие времена. И они, по оценке экспертов, наступят в 2025-26 годах", – признали в России.

Россияне боятся ехать в Крым: оккупанты признали провал туристического сезона и прогнозируют кризис еще на три года

Причиной провала россияне называют "повышенную угрозу" на полуострове, однако избегают предостережений. Пока министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию, "заботливая" российская власть расхваливает полуостров и призывает без опасений там отдыхать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что гражданских россиян также призвали убраться с территории Крыма. В Украине предупредили: когда рухнет Крымский мост, будет перерезан сухопутный путь из РФ на полуостров и начнутся бои, это сделать будет сложно.

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