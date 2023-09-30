Как бы ни хотели российские пропагандисты похвастаться успехами туристической отрасли во временно оккупированном Крыму, правды негде спрятать. В 2023 году росСМИ и экспертам пришлось признать, что сезон был провальным.

Прежде всего, это связано с тем, что россияне испугались и решили отдыхать на курортах, где поблизости нет скопления военных баз оккупантов и складов с оружием. По оценке президента-коллаборанта Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, потери сезона составили около 30% по сравнению с прошлым годом.

Жалкие пропагандисты, стремясь хоть как-то оправдать свою преступную власть, выдали, что для Крыма работать в условиях демилитаризации региона – "это новый опыт". В проблемах с логистикой из-за закрытия Крымского моста росСМИ также видят преимущества, ведь отели научились работать в условиях стресса.

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В этом году Краснодарский край РФ принял более половины всех отдыхающих, а в туристической Анапе негде было стоять, признали пропагандисты. В Крыму такого ажиотажа не было и в ближайшие 3 года не ожидается.

"Проблемы с транспортной логистикой заставили многих отложить поездку на полуостров в лучшие времена. И они, по оценке экспертов, наступят в 2025-26 годах", – признали в России.

Причиной провала россияне называют "повышенную угрозу" на полуострове, однако избегают предостережений. Пока министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию, "заботливая" российская власть расхваливает полуостров и призывает без опасений там отдыхать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что гражданских россиян также призвали убраться с территории Крыма. В Украине предупредили: когда рухнет Крымский мост, будет перерезан сухопутный путь из РФ на полуостров и начнутся бои, это сделать будет сложно.

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