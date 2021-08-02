'Кисель' из медуз: туристы снова жалуются на испорченный отдых в Кирилловке. Видео

В популярной Кирилловке туристы снова пожаловались на нашествие медуз. Живность вернулась на известный курорт из-за жары, которая пришла в регион.

По словам отдыхающих, сейчас в море невозможно зайти, так как побережье атаковали медузы. Подробней о том, как выглядит популярный курорт на сегодняшний день – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, щупальца медуз плавают в воде и по этой причине у туристов печет тело. Кроме того, на курорте отдыхающие заметили морских блох.

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"В Кирилловку вернулись медузы. Их очень много, нам даже не удалось покупаться. Вода очень щиплет тело. В море плавают кусочки медуз ядовитые. Также я заметила морских блох", – рассказала одна из туристок.

Как сообщила отдыхающая, на глубине и вовсе происходит "кисель" из медуз. По ее слова, из-за опасной живности "не видно моря".

К слову, 1 августа популярная Кирилловка радовала туристов чистыми пляжами и теплым морем без медуз. Отдыхающие с удовольствием купались и загорали.

Ранее журналист OBOZREVATEL сделал сравнительную характеристику курортов с ценами, которая поможет определиться с направлением для отдыха в Украине в этом году.