Кипр открывает границы для украинцев: названа дата

Популярный курорт Кипр с 1 апреля открывает границы для иностранных туристов. Страна будет принимать украинцев при соблюдении всех карантинных мер.

Людям, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание на курорте без карантина. Об этом сообщили в Министерстве туризма Кипра в Украине, передает "Укринформ".

"Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беспечности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут сдавать анализ в соответствии с действующим протоколом.

Напомним, ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярный курорт Бали планирует открыть границы для международного туризма в июне или июле 2021 года. Это может произойти, если ситуация с пандемией COVID-19 улучшится.

Также в Болгарии с 1 мая начнется новый туристический сезон. Для отдыхающих введут специальные правила проживания и питания.

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