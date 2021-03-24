Кіпр відкриває кордони для українців: названо дату

Популярний курорт Кіпр із 1 квітня відкриває кордони для іноземних туристів. Країна прийматиме українців у разі дотримання всіх карантинних заходів.

Людям, які пройшли тестування і в яких підтверджена відсутність COVID-19, буде гарантовано перебування на курорті без карантину. Про це повідомили в Міністерстві туризму Кіпру в Україні, передає "Укрінформ".

"Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожувальникам насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти у віці від 12 до 18 років будуть здавати аналіз згідно з чинним протоколом.

Нагадаємо, раніше міністр туризму Індонезії Сандіага Уно заявив, що популярний курорт Балі планує відкрити кордони для міжнародного туризму у червні або липні 2021 року. Це може статися, якщо ситуація з пандемією COVID-19 покращиться.

Також у Болгарії з 1 травня почнеться новий туристичний сезон. Для відпочивальників введуть спеціальні правила проживання і харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: