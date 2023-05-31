Редкий случай: в Карпатах бурый медведь попал в фотоловушку. Видео

В Карпатах случился редкий случай. Бурый медведь попал в фотоловушку.

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Соответствующее видео появилось в Faсebook Карпатского национального природного парка (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если же случайно наткнется на человека – спешит убежать, спрятаться. Медведь бурый находится под угрозой исчезновения из-за интенсивного вмешательства человека в очаги его существования, браконьерства, высокой смертности медвежат при рождении и длительное время, необходимое для достижения половой зрелости (медведи размножаются на 4–6 году жизни), а также потому, что самки рожают малышей только раз в два года. Занесен в ЧКУ (2003), Красный список МСОП, CITES, и как подлежащий особой охране вид – Бернской конвенции", – сказано в сообщении.

Также заявлется, что если такой медведь случайно встретит человека – спешит убежать, спрятаться.

А еще он любит прятаться, потому, что самки рожают малышей только раз в два года.

Отметим, что ранее в украинских Карпатах медведи устроили настоящие атаки на местные деревни: нападают на пасеки и скот. В свою очередь сельчане, защищаясь от наглых гостей, вынуждены браться за ружья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в Йеллоустонском национальном парке (США) бизон напал на девятилетнюю девочку из Одессы (Флорида, Америка) и ранил ее: ребенок жив, ему оказали медицинскую помощь. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях: на нем видно, как животное подбросило девочку высоко в воздух на 3-4 метра.

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