Израиль запретил въезд для украинцев: в посольстве потребовали объяснений

Израиль с 4 мая запретил на период пандемии COVID-19 въезд иностранцам из Украины, а также из Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. В посольстве Украины в Израиле отреагировали на такое решение и обратились к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений.

На странице посольства в Facebook сообщили о том, что Израиль также отменил специальные разрешения для въезда, выданные компетентными органами до 1 мая. Для получения нового документа необходимо делать повторный запрос.

На сайте израильского правительства сообщили, что перед посадкой в ​​самолет иностранцам теперь необходимо предъявлять разрешение Управления по народонаселению и иммиграции или Министерства иностранных дел, которое действительно в течение 14 дней.

Въезд в Израиль будет разрешен только при отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до выезда из страны происхождения. По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест.

"Срок рассмотрения обращений, поданных в органы управления народонаселения, составляет семь дней", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Израиль из-за пандемии коронавируса запретил своим гражданам посещать семь стран: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль направит в Индию самолеты с медикаментами, которые помогут стране в борьбе с коронавируса.