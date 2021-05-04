Израиль направит в Индию экспериментальное лекарство от COVID-19

Израиль направит в Индию самолеты с медикаментами, которые помогут стране в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает "11КАН", всего будет поставлено лекарств и медицинского оборудования на 10 млн шекелей (более 85,4 млн грн). В груз также войдут кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

Отмечается, что Индия сама обеспечит доставку груза к местам назначения. С этой целью в Израиль уже прибыли четыре самолета, которые в ближайшие время отправятся в азиатскую страну.

Добавим, что Минздрав Индии особо попросил передать экспериментальный препарат, разработанный профессором Надиром Арвером из больницы "Ихилов". В израильской клинике отмечали, что их лекарство привело к выздоровлению 96% пациентов, страдающих от тяжелой формы коронавируса.

Отметим, что по состоянию на утро 4 мая, в Индии за сутки зафиксировали 357 229 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии – 20 млн. Число жертв COVID-19 составило 222 408, в том числе 3449 за последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 2 мая запретила въезд из Индии из-за вспышки коронавируса в этой стране.