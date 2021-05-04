Израиль запретил своим гражданам въезд в Украину и Эфиопию: полный список стран

Гражданам Израиля из-за пандемии коронавируса (COVID-19) запретили посещать семь стран: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Как сообщает пресс-служба Минздрава страны, запрет ввели с 3 мая. При этом он не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Также не запрещены поездки с гуманитарной целью, на спортивные сборы и состязания, а также визиты официальных представителей государственных структур.

Отмечается, что граждане Израиля, которые проживают в выше указанных странах, могут вернуться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

При этом иностранцы и сотрудники израильских государственных служб не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

Кроме того, граждане Израиля (включая вакцинированных и переболевших COVID-19), которые возвращаются из этих стран в страну, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней либо 10 дней при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов (один на въезде в Израиль – обязательный для всех, кто прибывает в страну, второй – на девятый день изоляции).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля в Израиле впервые за 10 месяцев не обнаружили ни одного умершего от COVID-19 в течение суток.

Ранее в Израиле на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом закрыли уже все COVID-отделения в больницах.

Добавим, что с 7 апреля для украинских туристов начали действовать новые правила въезда в Израиль.