Курортный сезон во всем мире закончился с началом осени, поэтому туристические агентства смогли подытожить, куда чаще всего ездили граждане той или иной страны. Так, выяснилось, что самое популярное направление для россиян – "дружественная" Беларусь.

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Именно туда теперь часто ездят изгнанники цивилизованного мира, которым больше не рады ни в одной другой стране. Об этом пишет белорусское издание БЕЛТА со ссылкой на председателя правления Белорусского союза туриндустрии Филиппа Гулыя.

Белорусы обрадовались новым туристам и "поблагодарили" за это мировые санкции. Кроме этого, они похвастались "крупной программой полетов с регионами России".

В Беларусь летают рейсы из таких городов, как Уфа, Пермь, Псков, Нижний Новгород и т.д. Им предлагают экскурсии и "незабываемый" уик-энд в местных санаториях.

Кроме того, россиян привлекают скидки для пенсионеров. "Еженедельно в Минск прилетает около 50 пенсионеров из Уфы, которым выплачивается компенсация за авиаперелет", – похвастались в Беларуси, откуда 24 февраля 2022 года в Украину беспрепятственно вошли тысячи оккупантов.

Предшествуют такому туристическому потоку не только "акции" и санкции, но и отсутствие языкового барьера, низкие цены и доступ к карточной системе "Мир", которую россиянам "впарили" после изоляции от цивилизованного мира.

Поскольку других туристов в Беларуси нет, ведь она также стала подсанкционной страной, туристическая отрасль направлена на то, чтобы угодить гостям из РФ.

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