Россияне взвыли из-за поведения своих же соотечественников на отдыхе в Сочи у побережья Черного моря. Туристы из РФ жалуются на фекалии в воде и неадекватное поведение отдыхающих.

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Особенно их шокировали пожилые люди и маленькие дети, которым родители позволяют загрязнять воду и мешать другим. РосСМИ описали ситуацию в Сочи, которая разозлила россиян (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Конфликтность, грубость и игнорирование гигиенических норм туристов привели к крику, хаосу и даже случаям обнаружения фекалий в Черном море.

По словам местных пропагандистов, маленьким детям разрешают испражнятся в море, а затем моют их прямо там. Дети постарше позже пьют загрязненную морскую воду, что иногда приводит к госпитализации.

Более спокойные отдыхающие пожаловались, что их сограждане ведут себя агрессивно, часто ссорятся в общественных местах между собой и вступают в конфликты с другими людьми.

Это мешает туристам, которые хотят расслабиться, пока на другом берегу моря их войска держат в страхе украинцев в оккупации Крыма.

Антисанитарные условия для россиян осложняются еще и тем, что вблизи пляжей регулярно сливаются нечистоты. Местные власти ничего не делают, чтобы решить проблему на курорте.

Однако вариантов, куда бы поехать на отдых в этом году у россиян не много. В оккупированном Крыму их пугает регулярная "бавовна", а пляжи в Анапе больше похожи на муравейники, где негде сесть.

Кстати, о ситуации на топовых пляжах в 300 км. от Сочи – можно прочитать здесь. Курорт оказался совсем не готов к тому, что россияне массово устремятся на родные пляжи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что и в Турции гостей из РФ встречают не очень радушно. Одну такую пару заставили платить 200 евро штрафа, хотя они заявили, что пострадали из-за плохого оборудования в ванной комнате.

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