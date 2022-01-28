Италия продлила запрет на въезд для туристов из Украины до 15 марта

Правительство Италии продлило запрет на туристические путешествия для украинцев. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.

Министерство иностранных дел опубликовало новый список стран категории D, в число которых не вошла Украина. Соответствующий приказ появился на официальном сайте МИДа Италии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Это означает, что путешественников, пытающихся пересечь границы Италии с "необязательной целью", впускать не будут даже при наличии прививок против COVID-19.

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Стоит добавить, что для украинцев все же есть возможность попасть в страну, если они смогут доказать, что делают это по уважительной причине. В частности, нужно будет предоставить документы, подтверждающие наличие работы, учебы или лечения на территории страны.

Кроме того, в Италию будут пускать тех граждан, которые возвращаются на место жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС или являются близкими родственниками граждан ЕС.

Отмечается, что на украинцев, которые провели 14 дней перед пересечением итальянских границ в странах, внесенных в категории С и D, запрет не распространяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания стала первой страной в ЕС, где отменят внутренние COVID-ограничения. Правила начнут действовать с 1 февраля.